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Sağlık Koronavirüs bitecek mi? Kaç kişi korona aşısı oldu?
Sağlık

Koronavirüs bitecek mi? Kaç kişi korona aşısı oldu?

Korona biter mi? Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını Mart 20207de Türkiye’de görüldü. Türkiye’de ilk vakanın tespitinin ardından pek çok kısıtlama kararı uygulanmaya başladı. Yaz aylarında yasaklar esnetilse de 20 Kasım ve 1 Aralık’ta pek çok kısıtlama geri döndü. Aylardır salgın sebebiyle normal hayatlarına mesafe koyanlar pandeminin sona erip ermeyeceğini araştırıyor. Özellikle mutasyon haberlerin ardından milyonlarca kişi ‘Korona bitecek mi?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, pandemi ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 18:09:00 -
Koronavirüs bitecek mi? Kaç kişi korona aşısı oldu?

Çin’in Wuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıktığı ileri sürülen koronavirüs tedbirlerin geç alınması ve seyahatler aracılığıyla tük dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca insan salgın sebebiyle yaşamını yitiriyor. Türkiye salgına karşı Ocak 2020’de aldığı tedbirlerle hastalığın yurda girmesini mart ayına kadar öteledi. Salgında Türkiye için birinci yıl yaklaşırken herkes ne zaman rahat bir nefes alınacağını araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs salgını bitecek mi?  Bundan sonra hep maskeyle mi yaşanacak? Maske takmaya ne zaman son vereceğiz?

Koronavirüs bitecek mi? Kaç kişi korona aşısı oldu?

Türkiye’de CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildikten sonra 14 Ocak’ta aşılama çalışmaları başladı. Ülkemizde 4 Şubat saat 18.00 itibariyle 2.499.758 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Vatandaşlar aşısının salgının sonu olmasını beklerken mutasyon haberleri keyifleri kaçırdı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgında ne zaman bir rahatlama yaşanabileceğini açıkladı.

Ateş Kara, “Planladığımız şekilde devam edebilirsek mart sonu, nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşıp, toplum içerisinde kayıplarımızın azaldığı, hastane yükümüzün azaldığı bir dönemi görebiliriz. Yerli aşılarımızın da üretim zamanlarını değerlendirdiğimizde yaz aylarında genel bir rahatlamamız olabilir. Ama bu virüsün mevsimsel özellik kazanma ihtimalini, diğer ülkelerde de var olacağını düşündüğümüzde önümüzdeki kış için tekrar bizim hazırlıklı olmamız gerektiği, belki o dönemde bir doz veya iki doz aşıyı özellikle riski olanların olması gerektiğini söylemek gerekecek" dedi.

Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs var?
Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs var?

Sağlık

Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs var?

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