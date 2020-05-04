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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu hastalığı bize bulaştıracak olanlar...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından vatandaşlara iftar konusunda uyarılarda bulundu. Koronavirüs tehlikesinin henüz bitmediğine dikkat çeken Özlü, "Bu hastalığı bize bulaştıracak olanlar tanımadıklarımız değil. Tam tersi dostlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız ve akrabalarımız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:35:00 -
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu hastalığı bize bulaştıracak olanlar...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşları iftar konusunda uyardı.

İftar davetlerinin çok riskli olduğuna dikkat çeken Özlü, "Bu hastalığı bize bulaştıracak olanlar tanımadıklarımız değil. Tam tersi dostlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız ve akrabalarımız. Yani iftar sofrasını paylaştığınız kişiler." ifadelerini kullandı.

"Salgını ciddiye almayan nice insan hastalandı"

Açıklamasının devamında tehkilenin devam ettiğine vurgu yapan Özlü, "İftarı sadece hane halkınızla yapın. Ev dışındakilerle temas güvenli değil. Bu risk göze alınamaz. Virüs çok kolay bulaşıyor. Salgını ciddiye almayan nice insan hastalandı ve niceleri de öldü." dedi.

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