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Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara uyardı: "Kısıtlamalar geri dönebilir"
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara uyardı: "Kısıtlamalar geri dönebilir"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde kısıtlamaların geri dönebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:49:00 -
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara uyardı: "Kısıtlamalar geri dönebilir"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, son dönemde artan vakalar sonrası tüm Türkiye'nin merak ettiği "Sıkı tedbirler gündeme gelecek mi?" sorusunu cevapladı.

"Kurallara uyulmazsa yeni tedbirler alınabilir"

Virüslerin özellikle havaların soğuduğu veya ani değişim gösterdiği dönemlerde insanlardan insanlara geçişlerinin biraz daha kolay olduğunu dile getiren Kara, "İnsanlar dışarıda biraz daha rahat oluyor. Bir anda dış ortamdaki yaşam şekline adaptayken içeriye aynı rahatlıkla geçebiliyorlar." dedi.

"Her 10 kişiden en az 9'u maskeli olmalı"

Prof. Dr. Ateş Kara, kurallara uyulmazsa yeni tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "Her 10 kişiden en az 9'unun maskeli olması ve maskeyi doğru şekilde takıyor olması lazım. Eğer biz bu kurallara uymayı sağlayamazsak, bir şekilde mesafe kuralının uygulamaya girmesi gerekecek. Bu da kısıtlamalar şeklinde olabilir mi, olabilir" ifadelerini kullandı.

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