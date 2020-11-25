Koronavirüs Bilim Kurulu Toplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'da toplandı. Toplantıda, son dönemdeki hasta ve vefat sayılarının hızlı artışına karşı alınabilecek önlemler görüşülecek.

Bakan Koca 19:00'da açıklama yapacak

Saat 17:00'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 19:00'da sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından düzenleyeceği basın toplantısında konuşacak.

Tedbirler sıkılaşabilir!

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun geçtiğimiz hafta aldığı öneri kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile koronavirüsle mücadelede ek tedbirlere gidilerek, buna göre; haftasonları saat 10:00 ile 20:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti. Bugün konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hasta ve vefat sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Kornavirüsle mücadelede daha sıkı tedbirler almak zorunda kalabiliriz." demişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısından sonra alınan tavsiye kararları Sağlık Bakanı Fharettin Koca tarafından açıklanacak. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra gözler ne zaman gerçekleşeceği henüz açıklanmayan Kabine Toplantısı'na çevrilecek.