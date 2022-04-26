Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 12:00'de toplanacak

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak sorusu, alınması muhtemel kararlar dolayısıyla vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan ancak ertelenen toplantının tarihi belli oldu. Gelen son dakika bilgisine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacağı açıklandı.