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Yaşam Koronavirüs bağışıklığı ne kadar sürüyor?
Yaşam

Koronavirüs bağışıklığı ne kadar sürüyor?

Koronavirüs bağışıklığı ne kadar sürüyor? Koronavirüs bağışıklığı kaç gün devam ediyor? Koronavirüs bağışıklığı kaç ay sürer? Koronavirüs salgını ile mücadele edilirken diğer yandan salgın hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bazı bilim adamları, hastalığa yakalanan kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın ne kadar sürdüğünü araştırdı. Peki, koronavirüs bağışıklığı ne kadar sürüyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:55:00 -
Koronavirüs bağışıklığı ne kadar sürüyor?

2019 yılı Aralık ayında dünya gündemine oturan ve Mart ayında ülkemizde etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını ile mücadele ederken öte yandan hastalık ile ilgili olarak araştırmalar da sürüyor.

Hastalık ile ilgili en çok merak edilen konulardan biriside bağışıklığın ne kadar sürdüğü oldu. Birçok insan koronavirüs hastalığının bağışıklığının kaç gün sürdüğünü araştırırken, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklamayı Avustralyalı bilim insanları yaptı.

Koronavirüs bağışıklığı ne kadar sürüyor?

Avustralyalı bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmada hastalığa yakalan kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın yaklaşık 8 ay boyunca sürebileceği belirtildi.

Ülkenin önde gelen Üniversitelerinden birisinde yapılan çalışmada koronavirüs hastalığına yakalanan 25 kişi ve hastalığı geçirmeyen 36 kişiden alınan kan değerleri incelemeye alındı.

Hasta olan kişilerin kan değerlerinde semptonlar görülmeye başladıktan yaklaşık 20 gün sonra antikorların etkisini kaybettiği fark edildi.

Yapılan araştırmanın sonunda antikorlar yok olsa da hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği görüldü. Bu hücrelerin koronavirüse karşı 8 ay bağışıklık sağladığı açıklandı.

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