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Gündem Koronavirüs aşısını deneyen Rusya'dan Türkiye açıklaması
Gündem

Koronavirüs aşısını deneyen Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Konuya ilişkin Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için Türkiye ile istişarelerin sürdüğü kaydedilerek, "Türkiye Sağlık Bakanı yerel yasaların gerektirdiği gibi toksikoloji araştırmalarının tamamlanması ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üretim tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti” ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:27:00 -
Koronavirüs aşısını deneyen Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının sonuçları açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.

Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.

Türkiye mesajı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için Türkiye ile istişarelerin sürdüğü belirtilerek, "Türkiye Sağlık Bakanı yerel yasaların gerektirdiği gibi toksikoloji araştırmalarının tamamlanması ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üretim tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti” denildi.

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