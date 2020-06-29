Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Dünyaya ilan ettiler

Rus basınında yer alan habere göre, yeni koronavirüse karşı aşı geliştiren CNBG şirketi, aşı adayının insanlar üzerinde başarıyla denendiğini belirtti.

Test edilen iki ayrı aşı adayının olumlu sonuç gösterdiği ifade edilen açıklamada, ön bilgilere göre CNBG’nin Pekin biriminde üretilen aşı adayının test edildiği 1.120 sağlıklı kişinin tümünde güvenli bir şekilde Kovid-19 antikorlarının üretilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Aynı şirketin Wuhan kentindeki biriminde de aşı testlerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

CNBG, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) aşı testlerinin son aşamasına geçilmesi için izin alındığını da açıkladı, ancak bunun tam olarak hangi aşı olduğu konusunda net bilgi vermedi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki şirketin aşı çalışmalarında öncü olduğunu açıklamıştı. Açıklamaya göre merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Astrazeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının şu anda dünyada en ileri seviyede gelişim göstermiş aşı adayı, bu şirketi ABD merkezli Moderna’nın ürettiği aşı adayı takip ediyor.

Söz konusu aşıların klinik testlerinin ikinci ve üçüncü aşamasına geçilebileceği ifade ediliyor. Dünyada toplam test edilen yaklaşık 200 aşı adayı arasından 15’i insanlarda test edilme aşamasında bulunuyor.

Kaynak: Sputnik