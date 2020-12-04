Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta aşamalı olarak başlayacak koronavirüs aşısına dair merak edilen soruları yanıtladı.Öncelikli gruplara uygulanmaya başlanacak Çin aşısıyla ilgili soru işaretlerini gideren Koca, "Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler" dedi.

"Bir yan tesiri yoktur"

Korona aşılarının inaktif ve mRNA yöntemiyle üretilen aşılar olduğunu belirten Bakan, "İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bilinen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşıları, kısa vadede iyi sonuç verdi. Ama orta ve uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Çin aşısı da inaktif yöntemle üretildi. Bu yöntemi kullanması nedeniyle daha fazla tercih edilmesi gereken aşıdır. Üretildiği ülkeye odaklanmak yanlış, yönteme odaklanmak lazım. Ben diyorum ki bu yöntem, en eski yöntemdir. Yıllardır bu yönteme dayalı olarak aşılar üretildi. Uzun vadede test edilmiştir. Bir yan tesiri yoktur" ifadelerini kullandı.

"Çin aşısı, 'Faz 3'e en erken başlayan aşıdır"

Bakan Koca, Hürriyet'in haberine göre; Çin aşısının onay alıp almadığını ise şu sözlerle anlattı: "Dünyada üretilen tüm aşılar, Dünya Sağlık Örgütü'nün süreçlerinden geçmek zorunda. Çin aşısı da öyle. Şu anda 'Faz 3' dönemini bitiren hiçbir aşı yok. Pandeminin yol açtığı acil durum nedeniyle ara raporlarla uygunluk veriliyor. Çin aşısı, 'Faz 3'e en erken başlayan aşıdır. Ayrıca 'Faz 3'ü daha geniş topluluklara uyguladılar. 'Faz 3' ilgili Çin aşısının ara raporları henüz açıklanmadı. Bir hafta-on gün sonra açıklanmasını bekliyoruz"

"Vatandaşımızı ikna edelim"

Fahrettin Koca çok konuşulan aşının zorunlu olup olmayacağı konusuna ise şu ifadelerle açıklık getirdi: "Bu konuyu Bilim Kurulu'nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu: Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız"

"kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım"

"Aşıyı ilk ben yaptıracağım" demesinin hatırlatılması üzerine Koca, "Aşıyla ilgili tüm onay süreçleri bittikten sonra bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da o hastanede bulunan bütün sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptıracaklar" dedi.