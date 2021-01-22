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Sağlık Koronavirüs aşısı yan etkisi var mı?
Sağlık

Koronavirüs aşısı yan etkisi var mı?

Korona aşısı nasıl yan etkiler yapı? Ülkemizde 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Ardından yaşlı bakım evlerinde kalanlar, 90 yaş üstü ve 85 yaş üstü aşılanmaya başlandı. Aşı sırasını bekleyenler ise CoronaVac’ın yan etki yapıp yapmadığını araştırmaya başladı. Peki, korona aşısı yan etkisi nedir? Korona aşısı yan etki yapar mı? Korona aşısı alerji yapar mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:33:00 -
Koronavirüs aşısı yan etkisi var mı?

Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir? Pek çok ülke gibi Türkiye’de de oronavirüs aşılama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle sağlık çalışanları ardından da bakım evlerinde kalanlar ile çalışanlar açılandı. 85 yaş üstü vatandaşlar ise evlerinde aşılanmaya baladı. Aşı için sıra bekleyen, yeni dozların yurda gelmesini takip edenler aşının yan etkisi olup olmadığını araştırıyor. Peki, korona aşı yan etki yaptı mı?

Koronavirüs aşısı yan etkisi var mı?

Koronavirüs aşısı hakkında Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Şu ana kadar aşıya bağlı yan etkiler nedir diye baktığımızda; en çok aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, rahatsızlık hissi olduğu, bir kısım arkadaşlarımızda ise aşıdan sonra biraz halsizlik hissi olduğu, baş ağrısı hissettiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir yan etki kayıtlarda görünmüyor" dedi.

 

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