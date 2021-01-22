Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir? Pek çok ülke gibi Türkiye’de de oronavirüs aşılama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle sağlık çalışanları ardından da bakım evlerinde kalanlar ile çalışanlar açılandı. 85 yaş üstü vatandaşlar ise evlerinde aşılanmaya baladı. Aşı için sıra bekleyen, yeni dozların yurda gelmesini takip edenler aşının yan etkisi olup olmadığını araştırıyor. Peki, korona aşı yan etki yaptı mı?

Koronavirüs aşısı yan etkisi var mı?

Koronavirüs aşısı hakkında Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Şu ana kadar aşıya bağlı yan etkiler nedir diye baktığımızda; en çok aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, rahatsızlık hissi olduğu, bir kısım arkadaşlarımızda ise aşıdan sonra biraz halsizlik hissi olduğu, baş ağrısı hissettiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir yan etki kayıtlarda görünmüyor" dedi.