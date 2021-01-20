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Sağlık Koronavirüs aşısı yan etkileri | Sağlık Bakanlığı korona aşısı yan etkileri
Sağlık

Koronavirüs aşısı yan etkileri | Sağlık Bakanlığı korona aşısı yan etkileri

Korona aşısı yan etkisi var mı? | Koronavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Türkiye aşılama çalışmalarına 14 Ocak’ta başladı. Vatandaşlar korona aşısının yan etkisi olup olmadığını merak ediyor. Peki, korona aşısı yan etkisi nedir? Korona aşısı ciddi yan etki görüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:53:00 -
Koronavirüs aşısı yan etkileri | Sağlık Bakanlığı korona aşısı yan etkileri

Korona aşısı yan etkileri  | Pek çok ülke gibi Türkiye’de de koronavirüs aşılama çalışmaları sürüyor. Aralık ayı sonunda ülkemize gelen 3 milyon doz aşının ardından 25-30 milyon aşı daha gelmesi bekleniyor. Peki, şimdiye kadar 990 bini aşkın kişiye yapılan aşının yan etkisi oldu mu?

Koronavirüs aşısı yan etkileri | Sağlık Bakanlığı korona aşısı yan etkileri

Vatandaşlar aşı sırasını beklerken şimdiye kadar ciddi bir yan etki gözlenip gözlenmediğini merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı’ndah yapılan açıklamada, “Bugüne kadar Kovid-19 aşılarına yönelik yürütülen klinik çalışmalarda ve mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar, yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır" denildi.

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