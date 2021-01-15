Koronavirüs aşısı olanlarda yan etkiler görülürse ne yapılmalı?

Çin’in geliştirdiği inaktif korona aşısı laboratuvar incelemelerinin ardından onay verildi. Korona aşısına onay verildikten sonra ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu yelerine yapıldı. Tüm Türkiye’ye dağıtımı gerçekleştirilen korona aşısı sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanırken, 14 Ocak Perşembe günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında korona aşısını yaptırdı. İlk etapta sağlık çalışanlarına yapılacak olan korona aşıs 65 yaş üstü, engelli, kronik rahatsızlığı olanlar ile önemli birimlerde çalışanlara yapılacak. Daha sonra ise tüm vatandaşlara korona aşısı yapılacak. Peki korona aşısının yan etkileri var mı?

Korona aşısı olanlar yan etkilerini görürse ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Kovid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı.

Sık olarak karşılaşılabilecek durumlar

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz. Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Korona aşısı randevusu nereden alınacak?

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor. Sağlık çalışanlarının ardından, Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek. Aşının ikinci dozunun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.