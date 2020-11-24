Koronavirüs aşısı ne zaman dağıtılmaya başlanacak?

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık'tan önce dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

Korona aşısı için umut verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı ortaya çıktı. Uğur Şahin Reuters'a yaptığı son dakika açıklamalarda aşının dağıtım tarihiyle ilgili açıklama yaparak heyecanı bir daha yükseltti.

Uğur Şahin, Reuters'a verdiği demeçte %95 etkili olduğu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığı belli olan Kovid-19 aşısının onayının, her şey yolunda giderse Aralık ayının ortasında alınacağını ve dağıtıma da yılbaşından önce başlanacağını duyurdu.