  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs aşısı ne zaman dağıtılmaya başlanacak?
Sağlık

Koronavirüs aşısı ne zaman dağıtılmaya başlanacak?

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısı ne zaman dağıtılacak? Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısı ne zaman dağılıcak?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:00:00 -
Koronavirüs aşısı ne zaman dağıtılmaya başlanacak?

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık'tan önce dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

Korona aşısı için umut verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı ortaya çıktı. Uğur Şahin Reuters'a yaptığı son dakika açıklamalarda aşının dağıtım tarihiyle ilgili açıklama yaparak heyecanı bir daha yükseltti.

Uğur Şahin, Reuters'a verdiği demeçte %95 etkili olduğu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığı belli olan Kovid-19 aşısının onayının, her şey yolunda giderse Aralık ayının ortasında alınacağını ve dağıtıma da yılbaşından önce başlanacağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı
Siyaset

Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı

Kapalı kapılar ardından yapılan anayasayı ifşa ettiği için İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Bülent Arınç’ın isti..
Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat
Yaşam

Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kombiler çalıştırılmaya başlandı. Ancak bazı kişiler tasarruf etmek amacıyla kombisini yakmıyor. Bu d..
Bülent Arınç istifa etti
Siyaset

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş tartışmalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay