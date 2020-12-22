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Korona Virüs Koronavirüs aşısı mutasyonu engeller mi?
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı mutasyonu engeller mi?

Koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle birlikte tüm dünya, korona kabusundan kurtuluyoruz diye sevinirken, İngiltere’den gelen açıklama yeniden endişeye neden oldu. İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılma hızına arttığı açıklanırken geliştirilen korona aşılarının mutasyonu önleyip önlemediği merak ediliyor. BioNTech korona aşısını üreten Prof. Dr. Uğur Şahin, ‘Koronavirüs aşısı mutasyonu engeller mi?’ sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:26:00 - 2020-12-22 09:26:42
Koronavirüs aşısı mutasyonu engeller mi?

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin güneyindeki korona hastalarında tespit edilen bir mutasyonun, önceki Covid-19 varyantından daha hızlı yayıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası koronavirüsle boğuşan dünya genelinde korku ve endişeye neden oldu. 

İngiltere, yeni koronavirüs aşısına "acil durum onayı" veren ve geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatan ilk Batı Avrupa ülkesi. Peki ülkede ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu, yeni aşıları etkisiz hale getirebilir mi? Koronavirüs aşısı mutasyonu engeller mi? soruları bir kaç gündür bir hayli sorulmakta. 

Koronavirüs aşısı mutasyonu engeller mi?

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti. Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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