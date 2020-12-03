Koronavirüs aşısı 65 yaşa ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Ancak aşı çalışmaları cephesinden gelen haberler milyarlarca kişiyi umutlandırıyor. Türkiye, Çin’in geliştirdiği aşıyla ilgili anlaşma sağladı. İlk etapta ülkemize 50 milyon doz aşının gelmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları açıklamalarda aralık ayında öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlayacağını duyurdu. Peki, koronavirüs aşısı kimlere ne zaman uygulanacak?

Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 2 Aralık Çarşamba günü video konferansla toplandı. Toplantıda koronavirüs aşının kimlere hangi sıralamayla uygulanacağı kararlaştırıldı. Toplantının ardından Bakan Koca alınan kararları vatandaşlara duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacaktır ancak aşının mücadele gücümüzü artıracağını; kısıtlamalara ve mevcut tedbirlere hassasiyetle uymamız, en küçük bir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Normal hayatımıza dönebilmenin anahtarı ülke olarak birlikte davranmamıza, bütün tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlıdır.