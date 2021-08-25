Koronavirüs aşılarını yaptırmayan iki doktor hayatını kaybetti!

Sağlık yetkililerinin koronavirüsle mücadelede sürecinde aşılanmanın önemine dikkat çekmesine karşın, bazı kesimler ülkemizde uygulanan koronavirüs aşısı karşıtı kampanyalarını sürdürüyor. Ancak bugün yaşanan üzücü olay, aşılanmanın virüsle mücadeledeki önemini yeniden gözler önüne serdi.

İkisi de aşı olmamıştı

Türkiye bugün iki sağlık çalışanını daha koronavirüs sebebi ile kaybetti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İlhami Atılgan ile Patoloji Uzmanı Murat Tad bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. İki doktorun ortak özelliği ise koronavirus aşısı olmamalarıydı.

NTV’nin haberine göre, tedavileri devam eden Dr. İlhami Atılgan ile Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad dün gece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören doktorlardan 55 yaşındaki İlhami Atılgan, Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapıyordu. 49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Murat Tad ise Kırşehir'de çalışıyordu.

Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı