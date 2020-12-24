Koronavirüs aşıları nerelerde yapılacak?
Korona virüs aşıları nerelerde yapılacak? sorusu bir süredir ülkemizde merak edilen sorulardan birisiydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşıları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çin'den gelmesi beklenen Coronavac aşısı kişilere nerelerde yapılacak? İşte yanıtı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Çin'den Türkiye'ye gelip uygulanması planlanan Coronavac aşısı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bakan Koca aşıların 28 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de olacağını söyledi. Peki, koronavirüs aşıları nerelerde yapılacak?
Koronavirüs aşıları nerelerde yapılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den gelen Coronavac aşısının hastaneler, aile sağlığı merkezi, üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde yapılacağını açıkladı.