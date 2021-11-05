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Sağlık Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al
Sağlık

Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al

3.doz korona aşısı kime ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumsal bağışıklığın kazanılması gerektiği ifade ediliyor. Toplumsal bağışıklık için de toplumun yüzde 70’inden fazlasının çift doz aşı olması gerekiyor. Son olarak 2 doz Biontech olanlara 3.doz aşı tanımlandı. Peki, kim ne zaman 3.doz aşı olabilir? Biontech 3.doz kime kaç yaşa yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 23:45:00 -
Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al

Koranavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Salgının son bulması eski günlere dönüş ise tüm dünyanın en büyük arzusu. Salgının son bulması için toplumun büyük bölümünün tam doz aşı olması gerektiği ifade ediliyor. Delta varyantının ortaya çıkmasının ardından temmuz ayı başında çift doz Sinovac olanlara 3.doz hakkı tanımlandı. 2 doz Sİnovac olanlar 3.dozu Biontech ya da Sinovac olabildi. 2.doz Sinovac’ın üzerinden 2 ay geçtikten sonra 3.doz uygulanabiliyor.

2 doz Biontech olanlara ise 3.doz yapılmıyordu. Artan vakalar ve aşıların üzerinden altı ayı aşkın süre geçmiş olması sebebiyle Alman aşısı içinde 3.doz kararı alındı. 4 Kasım’dan itibaren 2 doz Biontech olan bazı vatandaşlara 3.doz tanımlandı. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al

2 doz Biontech olan 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanlar 3.doz randevusu alabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “2 doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" dedi.

Aşı randevunuzu MHRS web sitesi ya da uygulaması üzerinden alabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa sisteme e Devlet şifrenizle de giriş yapabiliyorsunuz. Bunun için ‘e Devlet’ ile giriş kısmını tıklamanız gerekiyor. Ayrıca ALO 182’yi arayarak da randevu alabilirsiniz.

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