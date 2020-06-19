"Koronavirüs AK Partilileri vuruyor" demişti... Son hamlesi 'pes' dedirtti!

CHP yandaşı Halk TV'de yine skandal ifadelerle gündemde yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüse karşı kenetlemesi gereken bu günlerde Halk TV bir televizyonculuk rezaletine imza attı. Halk TV'de 20 Mart'ta tarihinde yayınlanan bir programa katılan Şeyda Taluk, "Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen" dedi.

Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Şeyda Taluk'a yaptığı partizanlıktan dolayı eleştirel binlerce yorumda bulunarak tepkilerini dile getirmişti.

Suç duyurusunda bulundu

Skandal sözlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları Şeyda Taluk'un yaptığının doğru olmadığı ve Kovid-19 süreci içerisinde birlik beraberliği bozma adına açıklamalarda bulunmuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti seçmenini küçük görerek haysiyet cellatlığı yapan Taluk, bu kez savcılığa giderek onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.