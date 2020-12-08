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Dünya Koronavirüs ABD'de sağlık hizmelerini vurdu
Dünya

Koronavirüs ABD'de sağlık hizmelerini vurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, ABD'de son haftalarda yükselişe geçen koronavirüs dalgasının sağlık hizmetleri kapasitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 01:45:00 -
Koronavirüs ABD'de sağlık hizmelerini vurdu

ABC'ye açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, "Bu dalga, yaşadığımız ilk dalgadan çok farklı. Bu gerçekten sağlık hizmetinin kapasitesiyle ilgili ve belli yerlerde hastaneler artık kaldıramaz durumda." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Kovid-19 aşılamasında önceliğin sağlık personelini de kapsayacağını belirten Adams, böylelikle sağlık bakım kapasitesini arttırmayı umduklarını kaydetti.Adams, ülkedeki Kovid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 40 ila 50'sinin bakım evlerinde ve yaşlı nüfus arasında gerçekleştiğinin de altını çizerek, "Bu virüsten ölme ihtimali olan insanlara öncelikle olarak aşı yapıldığından emin olacağız." dedi. Kimin öncelikli aşı olacağı konusunda nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olacağına işaret eden Adams, yıl sonuna kadar 20 milyon doz aşının da hazır olacağını vurguladı.

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