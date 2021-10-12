  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronanın ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman kullanılacak?
Sağlık

Koronanın ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman kullanılacak?

Korona ilacı Türkiye’de kullanılacak mı? Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Aşılar hastalığın ağır geçirilmesini önlese de koronavirüs tam bir tedavisi bilinmiyor. Bu sebeple hem uzmanlar hem de milyonlar koronavirüse karşı bir ilacın geliştirilmesini bekliyor. Peki, korona ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 11:41:00 -
Koronanın ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman kullanılacak?

Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgından korunmanın en etkili yolu aşı, maske, mesafe ve hijyen olarak gösteriliyor. Aşılar hastalığa yakalanma ihtimalini azaltmıyor yalnızca ağır hastalık geçirmeyi önlüyor. Uzmanlar salgının epidemiye dönmesi için önümüzde birkaç yılın olduğunu bu sebeple korona ilacının kullanılması gerektiğini belirtiyor. Peki, korona ilacı bulundu mu?

Koronanın ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman kullanılacak?

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından ortaklaşa üretilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikor tedavisinin Avrupa'da piyasaya sürülmesi için yetki başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ek oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ve durumu şiddetli hastalığa evrilme riski yüksek olan 12 yaşından büyük kişilerin tedavisinde kullanılacak ilacın, yine aynı yaş grubundaki kişilerde hastalığın önlenmesinde de kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, EMA'nın ilaç komitesinin etken maddeleri "casirivimab ve imdevimab" olan ilaca ilişkin verileri daha önce gözden geçirdiği için, izin başvurusuna iki ay içinde yanıt verebileceği kaydedildi.

Hızlı antijen kit testi nedir?
Hızlı antijen kit testi nedir?

Sağlık

Hızlı antijen kit testi nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay