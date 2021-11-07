Koronanın ardından şimdi de zika virüsü dünyayı tehdit ediyor: Hindistan alarma geçti!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur'da sivrisineklerden bulaşan Zika virüsü vakaları git gide artmaya başladı. Bölgede 13 yeni vaka bildirildi, toplam vaka sayısı 79'a yükseldi. Delhi Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hükümetinin teyakkuzda olduğunu, gelişmeleri izlediğini söyledi. Sisodia, ''Sistemimiz teyakkuzda'' diyerek herhangi bir vaka bildirilmesi durumunda gereğinin yapılacağını belirtti.

Zika virüsü vakalarının arttığı Uttar Pradeş'ten Delhi eyaletine her gün binlerce kişi gidip geldiği için vakaların artma ihtimali de oldukça yüksek. Uttar Pradeş'te yetkililer durumla mücadele etmek için belediyeye bağlı ekipleri, hastalıktan etkilenen bölgelere sevk etti. Ekipler bölgede denetimlerde bulunuyor ve sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için sisleme gibi gerekli önlemleri alıyor.

Eyalette bulunan tüm devlet hastaneleri, alarma geçti. Hastaneler Zika virüsü enfeksiyonu vakalarını kontrol etmek ve tespit etmek amacıyla tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bir sağlık yetkilisi konuya ilişkin şunları söyledi:

"Virüsün bulaştığı kişilerin tedavisi için bütün hastanelerde gerekli düzenlemeler yapılıyor. Hastanelerde tarama işlemi artırıldı ve hastalar sıkı bir şekilde izleniyor."

Sivrisinekle bulaşan bir virüs olan Zika ilk olarak 1947 yılında teşhis edildi ve ilk zamanlar sağlık açısından önemli bir tehdit olarak görülmedi. Ancak Brezilya'da 2015 yılında patlak veren büyük bir salgında, hamile kadınlara bulaşması halinde ağır doğum kusurlarına yol açabileceği anlaşıldı.

Öte yandan Hindistan'da ilk Zika virüsü salgını 2017 yılında bildirildi.