Korona yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yerinde karar dönemine geçiyoruz" açıklamasından sonra herkes 'Kısıtlamalar (yasaklar) kalkıyor mu?' sorusuna yanıt ararken gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kritik toplantıda önemli konular masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs tedbirleri, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu'nun olması bekleniyor.

Korona yasakları ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osman Müftüoğlu'nun sorusu üzerine koronavirüs önlemlerinin ne zaman gevşeyeceğini açıkladı. Müftüoğlu, "Sayın Bakanı 1-2 ay öncesine göre bir hayli rahatlamış buldum" dedi.

Önlemler ne zaman gevşer? "Haklıyız, hepimiz neredeyse 'önlem mağduru'yuz. Ama görünen o ki önlemlere daha bir süre daha katlanmak zorundayız" diyen Osman Müftüoğlu, Koca'nın cevabını şöyle yansıttı: “Önlemlerle ilgili kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor. Kurul vaka sayıları başta olmak üzere eldeki bütün rakamları değerlendirerek, ülke çapındaki bütün gelişmeleri dikkatle izleyip neticeye varıyor. Bu kararları tabii ki gerekli temasları yaparak Bakanlar Kurulu’nun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Netice orada alınıyor."