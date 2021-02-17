  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Korona yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalkacak mı?
Korona Virüs

Korona yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? soruları milyonlarca vatandaşın kafasın meşgul ederken, gözler de bir yandan Bilim Kurulu toplantılarında. Koronavirüs salgınında vakaları yeniden artışa geçmesiyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının kapsamı genişletilirken bir yandan da korona aşıları vurulmaya devam ediliyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dakika açıklamaları.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:58:00 -
Korona yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yerinde karar dönemine geçiyoruz" açıklamasından sonra herkes 'Kısıtlamalar (yasaklar) kalkıyor mu?' sorusuna yanıt ararken gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kritik toplantıda önemli konular masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs tedbirleri, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu'nun olması bekleniyor.

Korona yasakları ne zaman kalkacak? 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osman Müftüoğlu'nun sorusu üzerine koronavirüs önlemlerinin ne zaman gevşeyeceğini açıkladı. Müftüoğlu, "Sayın Bakanı 1-2 ay öncesine göre bir hayli rahatlamış buldum" dedi.

Önlemler ne zaman gevşer? "Haklıyız, hepimiz neredeyse 'önlem mağduru'yuz. Ama görünen o ki önlemlere daha bir süre daha katlanmak zorundayız" diyen Osman Müftüoğlu, Koca'nın cevabını şöyle yansıttı: “Önlemlerle ilgili kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor. Kurul vaka sayıları başta olmak üzere eldeki bütün rakamları değerlendirerek, ülke çapındaki bütün gelişmeleri dikkatle izleyip neticeye varıyor. Bu kararları tabii ki gerekli temasları yaparak Bakanlar Kurulu’nun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Netice orada alınıyor." 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen meydan okudu: Sizden korkmuyoruz
Ekonomi

Volkswagen meydan okudu: Sizden korkmuyoruz

Volkswagen, Apple'ın sır gibi sakladığı, gizemli otomobili Apple Car hakkında ilginç açıklamalar yaptı; "sizden korkmuyoruz" diyerek Apple'a..
Prenses Latife'den Maktum'u zora sokacak sözler
Dünya

Prenses Latife'den Maktum'u zora sokacak sözler

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği video..
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken yazdığı mektup ortaya çıktı
Gündem

Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken yazdığı mektup ortaya çıktı

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Astsubay Semih Özbey'in 2 yıl önce ailesine yazd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay