Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından ülkemizde pek çok tedbir alındı. Son olarak ülkemizde kısmi ve tam kapanma uygulandı. Bu kısıtlamalar ise rakamların hızla düşmesini sağladı. Son olarak 1 Haziran’da kademeli normalleşme başladı. Milyonlarca kişi korona yasaklarının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, korona yasakları ne zaman bitecek?

Korona yasakları ne zaman bitecek? Kabine toplantısı ne zaman?

Hürriyet'te yer alan habere göre AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

Toplantıda, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak” dediği ileri sürüldü.

Son kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının 14 Haziran’da yapılması ön görülüyor.