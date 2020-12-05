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Sağlık Korona virüsüne karşı C vitami ürünlerine talep arttı
Sağlık

Korona virüsüne karşı C vitami ürünlerine talep arttı

Korona virüsüne karşı C vitami ürünlerine talep arttı Korona virüsle mücadele devam ederken özellik vatandaşlar virüsten korunmak için C vitamini bol olan ürünleri tercih ediyor. Semt pazarında en çok satılan ürünler limon, mandalina ve portakal. Fiyatlar ise malının kalitesine göre değişiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:46:00 -
Korona virüsüne karşı C vitami ürünlerine talep arttı

2019 yılında başlayan ve dünyayı etkilemeye devam eden corona virüsü ile mücadele devam ediyor. Türkiye'de uzun bir aradan sonra hafta içi 21.00'e kadar sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları uygulandı. Hafta sonları, kısıtlama 2 gün sürecek. Vatandaşlar kendilerini virüse karşı korumak için C vitamini içeren ürünlere yöneldi. Özellikle kışın gelmesiyle birlikte en çok satan ürünler mandalina, portakal ve limon oluyor. Bunların yanı sıra sarımsak da oldukça popülerdir. İnegöl halkı yerel pazarlara gidip alışveriş yapıyor. Pazarlarda fiyatlar ürün kalitesine göre her tezgah için farklıdır.

Pazara gelenlerin bir kısmının maske kuralını ihlal ettiği görüldü. Bunlara ek olarak bazı pazarlamacıların da maske takmadığı gözlemlendi. Piyasalarda kontrollerin fazla olmadığı görüldü. 65 yaş üstü vatandaşların 13: 00'ten itibaren dışarı çıkmaları yasak, ancak yetersiz kontroller nedeniyle yetişkinler hala kendi yollarını okuyor. Öte yandan yoğunluğun önceki pazarlara göre eskisi gibi olmadığı görüldü. Salgın nedeniyle vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçtığı belirtildi.

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