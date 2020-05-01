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Korona virüsü yenen Kaymakam Yılmaz görevine döndü

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığı öğrenilen Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, tedavisinin ardından görevine döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:54:57 -
Korona virüsü yenen Kaymakam Yılmaz görevine döndü

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığı öğrenilen Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, tedavisinin ardından görevine döndü.


Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kaymakamlık görevini icra eden Erdinç Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüse yakalandığı öğrenildi. Tedavi sürecinin bitmesi ve yapılan son testlerin de negatif çıkmasının ardından Kaymakam Yılmaz, görevinin başına geçti. Göreve dönüşünün ilk gününde Tepebaşı Kaymakamlığı Seyahat İzin Kurulu’nu yerinde denetleyen Yılmaz, görevlilerden kurulun genel durumu hakkında bilgi aldı.



“Kaldığımız yerden görevime devam edeceğim”


Denetimlerde bulunmak ve çalışanlara moral vermek adına Tepebaşı Kaymakamlığı Seyahat İzin Kurulu’na gelen Erdinç Yılmaz, “Korona virüse yakalandık fakat hamd olsun tedavimizi tamamladık. Bir sıkıntı olmadı. Şunu da görmüş olduk ki sağlık sistemimiz iyi çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız ve hastanelerimiz bu işte çok hazırlıklı ve başarılılar. Hamd olsun devlet olarak çok iyi bir mücadele veriyoruz. Tedavimizin ardından biz de kaldığımız yerden mücadeleye devam etmek için buradayız. Burada arkadaşlarımızı ziyaret etmemiz de hem onlar hem bizim açımızdan iyi oldu, moral oldu. Bu mücadelede en iyi şekilde en iyi sonucu alacak vatandaşlarımızı bu salgından koruyacak çalışmaları yapmak için görevimin başında olmamdan ve tekrar bu mücadeleye başlamış olmaktan dolayı çok huzurluyum” diye konuştu.



“Bu virüsü çok ciddiye almamız gerekiyor”


Korona virüsle mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğine dikkat çeken Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, “Bu virüsü çok ciddiye almamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın da yapılan uyarıları ve tedbirleri önemle dikkate almaları gerekiyor. Bu gerçekten ciddi bir mücadeledir. Devletimiz mücadeleyi başarılı bir şekilde götürüyor ancak vatandaşlarımız kuralları ciddiye aldığı sürece bu mücadele böyle başarılı bir şekilde gider” dedi.

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