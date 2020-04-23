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Aktüel

Korona virüse rağmen kumar oynanan iş yerinde 14 kişi yakalandı

Sancaktepe’de kumar oynanan bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, içeride 14 kişi olduğunu tespit etti.

2020-04-23 15:51:03 -
Korona virüse rağmen kumar oynanan iş yerinde 14 kişi yakalandı

Sancaktepe’de kumar oynanan bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, içeride 14 kişi olduğunu tespit etti. Her şahsa “Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan para cezası kesen polis, 5 kişiye de ayrıca kumar oynama suçundan para cezası kesti.


Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisini edinen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, adrese operasyon düzenledi. Polis, içeride iş yeri sahibi ile birlikte 14 şahsın bulunduğunu ve masalardan birinde oyun oynandığını tespit etti. 14 şahsın her birine “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçuna istinaden 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 44 bin 520 TL, kumar oynadığı anlaşılan 5 şahsa da ayrıca kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 6 bin 125 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan hakkında adli tahkikat yapılan iş yeri sahibi Necdet M. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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