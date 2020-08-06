Korona virüs Türk takımlarını nasıl etkiledi

2010-11 sezonunda ülke puanı adına 4,6 puan toplayabilen Türk ekipleri, bu sezon da hanesine 5 puan yazdırabildi.

2011-12’de 5,1 puan kazanabilen Türk ekipleri, bir sonraki yıl büyük bir çıkışla hanesine 10,2 puan yazdırdı.

Türk temsilcileri, 2013-14’te 6,7 , 2014-15’te 6 ve 2015-16’da 6,6 puan elde ederken, 2016-17 sezonunda yine iyi bir performans sergiliyerek 9,7 puan aldı.

2016-17 sezonundan sonra inişe geçen Türk ekipleri, 2017-18’de 6,8 puan alırken, 2018-19 sezonunda 5,5 puana düştü. Çöküşe devam eden Türk ekipleri bu sezon da sadece 5 puan alabildi.

Türk ekipleri 38 maçta 22 mağlubiyet aldı, kalesinde 70 gol gördü

Türkiye’yi bu sezon Avrupa’da temsil eden Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, toplam 38 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 kez sahadan beraberlik ve 22 müsabakada da mağlup ayrıldı.

38 karşılaşmada toplamda 35 gol atan 5 takım, kalesinde 70 golle karşılaşmayı bitirdi.

Türkiye klasmanda 11. sıraya düştü

Ülke puanı klasmanında son 3 sezondur 10. sıradaki yerini koruyan Türkiye, bu sezonki kötü gidiş sonucunda 11. sıraya geriledi.

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi’ne direkt katılabilmesi için kritik eşik 10. sıraydı. İlk 10’da yer alan ülkelerin şampiyonları, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sağlıyor.

Klasmanda 11. sıradaki ülkenin şampiyonu ise Devler Ligi’nde mutlu sona ulaşacak takımın durumuna göre belirlenecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi liginde de bu dev turnuvada oynayacak dereceye imza atarsa, Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi yolu açılacak. Aksi takdirde, Türkiye şampiyonu eleme oynamak zorunda kalacak.