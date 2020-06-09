Korona virüs tedbirleri Efeler Pazar yerlerinde devam ediyor

Efeler Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinde ortak kullanım alanlarında alınan tedbirleri sürdürüyor. Efe Masa ekipleri Efekent, Fatih Kapalı Pazar Yerlerinde ve Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı yanında kurulan semt pazarında ateş ölçümü yaptı. Başkan Atay, Efelerli vatandaşlara normalleşme döneminde rehavete kapılmamaları gerektiğini hatırlattı.

Efeler Belediyesi, yeni tür korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte başlattığı mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Vakaların azalışa geçmesiyle 1 Haziran’da normalleşme sürecine giren Türkiye’de maske, sosyal mesafe ve hijyen en önemli korunma kuralları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa ekipleri, pazar yerlerinin girişinde vatandaşların ateşlerini ölçerek alışverişin daha sağlıklı ortamda gerçekleştirilmesi için tedbirler alınmasını sağladı.

Efeler halkının normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan tedbirleri sürdürmelerini isteyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Normalleşme sürecinde çalışmalarımız devam ediyor. Efeler Belediyesi olarak biz, bu dönemde de virüsle titiz bir şekilde mücadele ediyoruz. Tüm Efeler halkından pazarlarda, parklarda, kafelerde, tüm ortak kullanım alanlarında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini rica ediyorum” dedi.