Korona virüs tedavisinde yanlış bilinen gerçek

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Kardiyolog Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının Covid-19 tedavisini olumsuz etkilediğine dair çıkan tartışmaların bilimsel bir dayanağının olmadığını belirtti.

Dünya genelinde salgın haline gelen Covid-19 hastalığında en yüksek risk grubunu kronik kalp hastaları oluştururken, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir takım ilaçların Covid-19 tedavisini olumsuz etkilediğine dair ortaya atılan iddialar, bazı hastaların ilaçlarını bırakmasına sebep oldu.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Kardiyolog Doç. Dr. Hasan Arı, eldeki veriler doğrultusunda hipertansiyon hastalarının ilaçlarını kullanmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu tarz iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından kendi hastalarını gözlemlediklerini dile getiren Doç. Dr. Arı, “Bunun üzerine bazı hastaların ilaçlarını değiştirdiğini gördük ve bununla ilgili araştırma yaptık. Hastalarımızın yüzde 10’unun ilaç değişikliği yaptıklarını gördük” dedi.

Üzerinde tartışmalar yaşanan ilaçları sadece hipertansiyon hastalarına değil; kalp yetmezliği, böbrek fonksiyon bozukluğu ve diğer bazı özel durumlarda olan hastaların da kullandığını dile getiren Doç. Dr. Arı, “Kardiyovasküler sistemi ilgilendiren hastalıkların mortalite hızı yüksek olduğu için bu hastaların ilaçlarını değiştirmemelerini önerdik. Çıkan bazı yayınların üzerine zaten dünya kardiyoloji camiası kayıtsız kalmadı ve 48 saat içerisinde yanıt verdi. Bazı yayın organları da bu ilaç grubunun olumsuz değil tam tersine olumlu etkilerinin olabileceği şeklinde yayınlar yaptı. Bu bilgiler doğrultusunda bizim de elimizde çeşitli veriler oluşunca ilaç değişikliği yapmanın gerekli olmadığını gördük” şeklinde konuştu.