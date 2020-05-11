  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Korona virüs tedavisi gören 132 tutuklu/hükümlü taburcu oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında, korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ve sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu/hükümlüden 132’sinin taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:34:30 -
Korona virüs tedavisi gören 132 tutuklu/hükümlü taburcu oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında, korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ve sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu/hükümlüden 132’sinin taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edildiği açıklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınından etkilenen ve sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu/hükümlüden 132’si taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edildi. Yapılan açıklamada, "Bu tutuklu/hükümlüler cezaevlerinde izole edilen alanlarda tutulmaktadırlar. Hastanelerdeki altı tutuklu/hükümlünün tedavisi devam etmektedir. Bunlardan ikisi kurumumuza sevk ile gelen kişilerden olup kabulde yapılan kontrollerde korona virüs belirtileri gözlemlenmesi sebebiyle hastaneye sevk edilmişlerdir. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19’dan etkilenen tutuklu/hükümlülerin tamamının genel sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kurumlarımızda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı