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Aktüel

Korona virüs sürecinin ardından Trabzon Havalimanı’na uzun bir zaman sonra ilk tarifeli uçak seferi bugün gerçekleşti

Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan tarifeli uçak seferleri, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte bugün yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:54:46 -
Korona virüs sürecinin ardından Trabzon Havalimanı’na uzun bir zaman sonra ilk tarifeli uçak seferi bugün gerçekleşti

Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan tarifeli uçak seferleri, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte bugün yeniden başladı.


Trabzon Havalimanı’na uzun bir aradan sonra ilk tarifeli uçak seferi bugün öğle saatlerinde gerçekleşirken, İzmir’den kalkan SunExpress’e ait yolcu uçağı yolcularını Trabzon’a getirdi. Piste inen uçak aprona yanaşırken tazyikli su ile yapılan su kemeri ile karşılandı. Yolcular uçakta sosyal mesafe kuralına göre oturduklarını belirterek güzel bir yolculuk yaptıklarını söylediler.

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