Korona virüs salgını sürecinde dışarı çıkma fırsatını yakalayan çocuklar güneşli havanın tadını çıkardılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında 0 ile 14 yaş arası çocuklara 4 saatlik dışarı çıkma izni verilmesiyle birlikte Giresun’da çocuklar, aileleri ile güneşli havanın tadını çıkardılar.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0 ile 14 yaş arası çocuklar, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilmesinin ardından uzun bir aradan sonra aileleri ile gezme ve oynama fırsatı yakaladılar.

Giresun Atatürk Meydanında çocuklar, aileleri ile birlikte hem yürüyüş yaptılar hem de arkadaşları ile oyun oynamanın ve bisiklete binmenin tadını çıkardılar. Havaların ısınmasıyla birlikte şehrin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluşmaması için görevli personeller uyarı yapmaya devam ettiler.

Dışarı çıkma izniyle beraber parka salıncağa binme fırsatını yakalayan Talha Göktekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Giresun’a davet ederek “Yaşasın çok mutluyum Tayyip Dede. Sana bir teşekkür borçluyum. Ama sen Bulancak’a gelmiyorsun ki hep Ankara’dasın. Birazda Bulancak’a gel. Korumalarınla birlikte gel, seninle birlikte çay içelim” dedi.