  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mezarlık ziyaretinde kabre su dökmek caiz mi?

Batılı gözüyle Türkler'in temizlik anlayışı

Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?

Osmanlı'da gündelik hayat nasıldı?
için kalan
Aktüel

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Opr. Dr. Uğur Ertuğrul son yolculuğuna uğurlandı

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde görev yaparken yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:33:11 -
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Opr. Dr. Uğur Ertuğrul son yolculuğuna uğurlandı

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde görev yaparken yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı 59 yaşındaki Opr. Dr. Uğur Ertuğrul geçtiğimiz Mart ayında korona virüse yakalandı. Semptomlarında artış gözlenmesinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan Ertuğrul, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.


Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Opr. Dr. Ertuğrul’un Edirnekapı Mezarlığı’ndaki cenaze törenine eşi ile iki çocuğu, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Opr. Dr. Ertuğrul, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Eşi ve sevenleri göz yaşlarını tutamadı.



“O iyi insan bakışlıydı”


Opr.Dr. Uğur Ertuğrul’un Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden sınıf arkadaşı, “Bir grubumuz var. Arkadaşımız Uğur için öyle güzel bir kelime kullanmış ki. ‘O iyi insan bakışlıydı’. İyi insan bakışıyla bakardı. Hakikaten Uğur bizim çok kıymetliydi. Allah rahmet eylesin. Cerrahpaşa 86 mezunları olarak içimiz yanıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı