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Aktüel

Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara Ramazan tırı sürprizi

Çorum Belediyesi korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:41:12 -
Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara Ramazan tırı sürprizi

Çorum Belediyesi korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara sürpriz yaptı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle etkinliklerini iptal etmek zorunda kalan Çorum Belediyesi, hazırlattığı tır ile Ramazan coşkusunu vatandaşların ayağına götürüyor. Bu zor günlerde vatandaşlara farklı bir Ramazan gecesi yaşatmak amacıyla yola çıkan belediye Ramazan tırıyla birlikte her akşam iftardan sonra kentin farklı bir mahallesinde etkinlik düzenliyor.


Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, Türk Tasavvuf Musikisi, Türk Halk Müziği gibi etkinliklerin yer aldığı Ramazan tırı vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Ramazan ruhuna uygun olarak hazırlanan etkinliklerle belediye bu yıl hem farklı bir etkinliğe imza atarken hem de evlerinden çıkamayan başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla çocuklara moral ve motivasyon sağlıyor.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında yapılması planlanan toplu iftar ve ramazan eğlencesi gibi etkinliklerin yapılamadığını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evlerinde kalan vatandaşlara hazırladıkları sürprizin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurguladı.


Birbirinden güzel ilahiler, Türk tasavvuf musikisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle tüm hanelere Ramazan coşkusunu ulaştırmak istediklerini belirten Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak evde kalan hemşehrilerimizin evlerine Ramazan coşkusunu götürebilmek için böyle bir çalışma yaptık. Ramazan coşkusunu cadde cadde, sokak sokak tüm mahallelerimizde her hanemize ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

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