Korona virüs bayram şekeri satışını düşürdü

Bayramda vatandaşların sağlığı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçen seneye oranla bayram şekerinin satış bu yıl düştü. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde birçok esnaf, bu bayramda vatandaşların daha az bayram şekeri aldığını ifade etti.

Ramazan Bayramı’na az bir süre kala esnafın, korona virüs salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında işi azaldı. Dicle’de geçen seneye oranla satışların yarıdan fazla düştüğünü kaydeden esnaf Salih Zeyrek, "İş yerimizde vatandaşların sağlığını ön planda tutuyoruz. Geçen sene bayram öncesi ortalama 600 kilogram bayram şekeri satışını gerçekleştirirken, bu sene yaklaşık olarak 250 kilogram bayram şekeri sattık. Evde kalırsak bu hastalığı yenebiliriz. Bizim iş yerimizde sosyal mesafeyi mümkün mertebe korumaya çalışıyoruz. Maskesiz çalışmıyoruz. Vatandaşlara temasın az olduğu, emin olduğu yerlerden alışveriş yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Dicle’de halk pazarında bayram şekeri satışı yapan esnaf Ümit Aşkın da, "10 yıla yakındır bayram şekeri satıyoruz. Dicle ve Ergani’de 10 gün önce bayram şekeri satmaya başladık. Günde ortalama 20 kilogram bayram şekeri satıyoruz. Bayramda vatandaşların sağlığı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar daha düşük oranda bayram şekeri alıyor. Geçen sene günde ortalama 100 kilogram bayram şekeri sattık. Bu yıl günlük satış oranımız yaklaşık 80 kilogram düştü. Yine de Allah’a şükürler olsun. Vatandaşların sağlığı daha önemlidir. Her ne kadar satış oranımız düşse de, öncelik sağlıktır. Vatandaşlar bayram şekeri alırken, öncelikli olarak son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri lazım. Vatandaşlarımıza sağlıkları için sokağa çıkma kısıtlamasına uymalarını öneriyoruz" diye konuştu.