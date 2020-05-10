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Eğitim

Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?

Koronavirüs vakası olmayan illerde okullar açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle okullar mart ayından bu yana kapalı. Vatandaşlar vakaların sıfırlandığı illerde okulların açılıp açılmayacağını araştırıyor. Pek çok kişi “Okullar ne zaman açılıyor?” , “Okullar 1 Haziran’da açılıyor mu?” , “Hangi illerde okullar açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:33:00 -
Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?

Koronavirüs salgını sağlıktan eğitime kadar pek çok alanı etkiledi. Salgın sebebiyle okullar mart ayından bu yana kapalı. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik katıldığı bir canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz. Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmi kısmi açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz. Bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz” dedi.

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