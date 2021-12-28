Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son günlerde yaşanan vaka artışı ise milyonları kaygılandırıyor. Peki, vakalar neden artıyor?

Korona vakaları artıyor mu? Korona vakaları neden artıyor?

Sağlık Bakanlığı 28 Aralık Salı gününe ilişkin koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu.

Artan vaka sayısı ise ‘Vakalar neden artıyor?’ sorusunun cevabının araştırılmasına yol açtı. Konu hakkında ise beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız” açıklamasında bulundu.