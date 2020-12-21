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Korona Virüs Korona Türkiye’de de mutasyona uğradı mı?
Korona Virüs

Korona Türkiye’de de mutasyona uğradı mı?

Koronavirüs ile ilgili korkutucu açıklama bu kez Çin’den değil İngiltere’den geldi. İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından dünya ülkeleri İngiltere’ye olan uçuşları teker teker iptal etmeye başladı. Peki mutasyon Türkiye’de de görüldü mü? Korona Türkiye’de de mutasyona uğradı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:05:00 - 2020-12-21 09:07:01
Korona Türkiye’de de mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyon iddiaları ve virüsteki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet’in haberine göre, Mustafa Hasöksüz, “Virüslerde 10 aydır 160 farklı noktada mutasyon oldu. Fakat bu mutasyonların hiçbiri virüsün hastalık yapma gücünü değiştirmedi. İngiltere’de bildirilen 10 farklı mutasyondan özellikle bir tanesi (N 501 Y), virüsün insan hücresine bağlanma noktasında olduğundan önem arz ediyor. İngiltere’de bildirilen bu mutasyonun hastalığın yüzde 70 daha hızlı bulaşmasına neden olduğu ileri sürülüyor. Binden fazla kişinin de bu virüsle enfekte olduğu söyleniyor.” dedi.

Korona Türkiye’de de mutasyona uğradı mı?

Prof. Dr. Hasöksüz, “Türkiye’de bu mutasyon saptanmadı. Diğer ülkelerce de bildirilmedi. Geçtiğimiz aylarda Danimarka’da vizonlardan 12 insana geçen virüslerden saptanan mutasyon antikor bağlanması bölgesinde olduğundan daha tehlikeliydi. Neyse ki yayılmadan yok oldu. Şu anda ileriye sürülen mutasyonun, aşıların etkinliğini etkileyecek düzeyde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ben de aşıyı bekliyorum. Kendi aşımız olana kadar Çin’den gelen aşıyı yaptıracağım. 2021 yılında daha fazla aşı faz çalışmalarına geçilecek ve kullanıma sunulacak. Bu salgın, insanların aşı olmasıyla sonlanacak.” ifadesini kullandı.

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