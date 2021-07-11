Korona testi kaç günde çıkıyor? Korona testi sonucu nereden öğreniliyor?
E Devlet korona test sonucu indir | Tüm dünya gibi Türkiye’de son bir buçuk yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Aşılama hızının artması ve vaka sayısının düşmesiyle 1 Temmuz’da tüm yasaklar kaldırıldı. Son dönemde vaka sayıları günlük 5 bin seviyesinde bulunuyor. Koronavirüsten kaygılananlar, belirti gösterenler ise test yaptırmayı tercih ediyor. Peki, Korona testi kaç günde çıkıyor?
Koronavirüs belirtiği gösteren ya da temaslı olanlar örnek verdikten sonra sonucun kaç günde belli olacağını merak ediyor. Peki, korona test sonucu nereden öğrenilir?
Korona testi kaç günde çıkıyor? Korona testi sonucu nereden öğreniliyor?
Koronavirüs testleri devlet, üniversite ya da özel hastanelerde yapılabiliyor. Özel hastanelerde korona testi için en fazla 250 lira talep edilebiliyor. Test sonuçları yoğunluğa bağlı olarak 1 ile 3 gün içerisinde çıkıyor. E Nabız web sitesi ya da uygulaması üzerinden ‘Tahlil Sonuçları’ bölümünden sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla da giriş yapabilirsiniz.
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