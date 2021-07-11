Koronavirüs belirtiği gösteren ya da temaslı olanlar örnek verdikten sonra sonucun kaç günde belli olacağını merak ediyor. Peki, korona test sonucu nereden öğrenilir?

Korona testi kaç günde çıkıyor? Korona testi sonucu nereden öğreniliyor?

Koronavirüs testleri devlet, üniversite ya da özel hastanelerde yapılabiliyor. Özel hastanelerde korona testi için en fazla 250 lira talep edilebiliyor. Test sonuçları yoğunluğa bağlı olarak 1 ile 3 gün içerisinde çıkıyor. E Nabız web sitesi ya da uygulaması üzerinden ‘Tahlil Sonuçları’ bölümünden sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla da giriş yapabilirsiniz.

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