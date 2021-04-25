  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Korona testi kaç günde çıkıyor? Korona testi sonucu nasıl nereden öğrenilir?
Sağlık

Korona testi kaç günde çıkıyor? Korona testi sonucu nasıl nereden öğrenilir?

Covid test sonucu kaç güne çıkar? Koronavirüs salgınında vaka sayıları alınan tedbirler sayesinde düşme eğilimine geçti. Öksürük, ateş, halsizlik, tat ve koku kaybı gibi belirtiler gösterenler örnek vermek için hastanelere müracaat ediyorlar. Sürüntü örneği veren binlerce kişi sonuçların ne zaman çıkacağını, tahlil sonuçlarına nereden ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, korona test sonucu nereden görülebiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 22:02:00 -
Korona testi kaç günde çıkıyor? Korona testi sonucu nasıl nereden öğrenilir?

Koronavirüs şüphesiyle test verenler sonuçların kaç günde çıkacağını, sonuçları öğrenmek için hastaneye gitmeleri gerekip gerekmediğini araştırıyor. Peki, korona test sonucu kaç güne çıkar?

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

  • Ateş
  • Kuru öksürük
  • Yorgunluk
  • Ağrı ve sızı
  • Boğaz ağrısı
  • İshal
  • Baş ağrısı
  • Tat alma veya koku duyusunun kaybı
  • Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Korona testi kaç günde çıkıyor? Korona testi sonucu nasıl nereden öğrenilir?

Koronavirüs test sonuçları yoğunluğa bağlı olarak 1 ila 3 gün içerisinde çıkıyor. Koronavirüs testini devlet ya da özel hastanelerde yaptırabilirsiniz. Korona testi için devlet hastanelerine ücret ödenmiyor. Özel hastaneler ise bir test için en fazla 250 lira alabiliyor. Korona test sonuçlarını E Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. E Nabız web sitesi ya da uygulamasına TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Şifreniz yok ise E devlet üzerinden de bağlantı sağlayabilirsiniz.

E Nabız’a giriş yaptığınızda sol kısımda menü bulunuyor. Menü kısmından ‘Tahlillerim’ bölümüne tıklayın. Buradan yaptırdığınız testlerin sonuçlarına hızla ulaşabilirsiniz.

E NABIZ İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 25 Nisan koronavirüs vaka sayısı
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 25 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Sağlık

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 25 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki yükseliş 480 bandına yaklaşırken yatırımcılar yeni haftada gidişatın nasıl olacağını merakla bekliyor.
Türk iş adamını kullanan Bill Gates, Türkiye'den toprak alıyor! Bakırköy'ün 2 katı, Maltepe'den daha büyük bir alanı...
Gündem

Türk iş adamını kullanan Bill Gates, Türkiye'den toprak alıyor! Bakırköy'ün 2 katı, Maltepe'den daha büyük bir alanı...

Koronavirüs şüphelisi Bill Gates'in, İstanbul'un Bakırköy'ün yüzölçümün 2 katı, Maltepe ilçesinden ise daha büyük bir alan olmak üzere Türki..
Vebitcoin vurgununda bomba detay! Eşi çete lideriymiş
Gündem

Vebitcoin vurgununda bomba detay! Eşi çete lideriymiş

Thodex vurgununun ardından faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan ve daha sonrasında gözaltına alınan Vebitcoin'in CEO'su İlker B., ile 'Hanı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay