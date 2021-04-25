Koronavirüs şüphesiyle test verenler sonuçların kaç günde çıkacağını, sonuçları öğrenmek için hastaneye gitmeleri gerekip gerekmediğini araştırıyor. Peki, korona test sonucu kaç güne çıkar?

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Korona testi kaç günde çıkıyor? Korona testi sonucu nasıl nereden öğrenilir?

Koronavirüs test sonuçları yoğunluğa bağlı olarak 1 ila 3 gün içerisinde çıkıyor. Koronavirüs testini devlet ya da özel hastanelerde yaptırabilirsiniz. Korona testi için devlet hastanelerine ücret ödenmiyor. Özel hastaneler ise bir test için en fazla 250 lira alabiliyor. Korona test sonuçlarını E Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. E Nabız web sitesi ya da uygulamasına TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Şifreniz yok ise E devlet üzerinden de bağlantı sağlayabilirsiniz.

E Nabız’a giriş yaptığınızda sol kısımda menü bulunuyor. Menü kısmından ‘Tahlillerim’ bölümüne tıklayın. Buradan yaptırdığınız testlerin sonuçlarına hızla ulaşabilirsiniz.

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