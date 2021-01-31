Korona tedbirlerini hiçe sayan Kaftancıoğlu ve saz arkadaşlarına ceza!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki bir grup belediye başkanı önceki akşam Nişantaşı'nda bir ocakbaşından çıkarken kameralara yakalanmış, Kaftancıoğlu gazetecilere oturdukları yerin ofis olduğunu ileri sürmüştü.

Yasağa aldırış etmeden restoranda yemek yediler

Görüntülerin ardından harekete geçen Şişli Kaymakamlığı mekanın bir ocakbaşı olduğunu ve bu grubun mekanda yasak olmasına rağmen toplandığını tespit etmişti. Şişli Asayiş Büro Amirliği, Valikonağı Caddesi'ndeki adreste Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen mekanın açılarak Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki bazı belediye başkanlarının müşteri olarak kabul edildiğini saptadı.

Ekipler, sosyal medyaya düşen görüntüleri de inceleyerek kapalı olması gereken mekanda toplanan bazı isimleri belirledi. Bu çerçevede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Bu kapsamda 4 isme ve işletmeye 3 bin 180'er lira idari para cezası kesildi. Şişli Kaymakamlığı ise yaşanan olayın ardından yazılı açıklamada bulunmuş, şunları kaydetmişti:

"Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı'nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır."