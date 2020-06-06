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Sağlık

Korona tedavisi gören genç plazma bağışçısı oldu

Karabük’te korona virüse (Covid-19) yakalanan Ferhat Şanlı (39), plazma bağışçısı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:59:06 -
Korona tedavisi gören genç plazma bağışçısı oldu

Karabük’te korona virüse (Covid-19) yakalanan Ferhat Şanlı (39), plazma bağışçısı oldu.


Yaklaşık 1,5 ay önce yüksek ateş, mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayeti nedeniyle iki çocuğu ve eşiyle birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Şanlı, kendisi ve kızının pozitif olduğunu öğrendi. 12 Nisan’da kızıyla birlikte hastaneye yatırılan Şanlı, 27 Nisan’da kızıyla birlikte hastaneden taburcu oldu.


Şanlı, tedavi sürecinde haberlerde plazma tedavisinden haberdar olduğunu söyledi.


Taburcu olduktan sonra plazma bağışı için Sağlık Bakanlığı tarafından arandığını ifade eden Şanlı, "Plazma bağışı bulunacağımı söyledim. Sağlık Bakanlığının aracıyla İzmit’te bağışta bulundum. 3 kez bağışta bulunma hakkım varmış, tekrar bağışta bulunacağım. Korona virüs tedavisi gören ve iyileşen bazı insanlar söz verip bağışta bulunmuyormuş. Korkacak hiçbir şey yok. Çok basit bir işlemi var. Söz veren insanların sözlerini tutmalarını başka hastalara umut olmalarını istiyorum. Biz bu vatanda yaşıyorsak insanımıza gerek kanımızla, gerek canımızla bağış yapmaya borçluyuz. Başka hastalara faydamız olmuşsa ne mutlu bize" dedi.

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