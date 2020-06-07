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Sağlık

Korona salgınında hasta ziyaretinin böylesi

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir kişi ayağı kırılan ve evinde istirahat eden arkadaşını Korona virüs salgını nedeniyle iş makinesinin kepçesinin içine girerek ziyaretini pencereden gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:09:50 -
Korona salgınında hasta ziyaretinin böylesi

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir kişi ayağı kırılan ve evinde istirahat eden arkadaşını Korona virüs salgını nedeniyle iş makinesinin kepçesinin içine girerek ziyaretini pencereden gerçekleştirdi.


Korona virüs salgınında ev ziyaretinden kaçınan Salih Türkay isimli şahıs, dizi kırılan mesai arkadaşı Yıldıray Han’ı ziyaret etmek istedi. Çalıştığı iş makinesi arkadaşının evinin önüne getiren Türkay, kepçesinin içine girerek başka bir arkadaşının yardımı ile pencereye kaldırarak arkadaşını ziyaret etti. Camdan birbirleri ile hasret gideren arkadaşları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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