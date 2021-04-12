Artan koronavirüs vakaları sebebiyle pek çok kişi nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırıyor. Dışarı çıkarken yüzük, saat takmanın eve gelindiğinde saçların yıkanıp yakınılmaması gerektiği araştırılıyor. Peki, saçla korona bulaşır mı?

Korona saçtan bulaşıyor mu?

Uzm. Dr. Serpil Özsezgin, "Evden çıkarken uzun kollu bir ceket giyilmesini öneriyoruz. Özellikle uzun saçlı bireylerin saçlarını toplaması, bilezik, küpe ve takı takılmaması çok önemli. Birçok kişi maskeyi evden çıktıktan sonra apartman boşluğunda takıyor bu da doğru bir davranış değil. Öksürme ve hapşırma sırasında daima dirseğin kullanılması gerekiyor. Hiçbir zaman ellerinizi yıkamadan önce yüzünüze, gözünüze ve burnunuza dokunmayın. Unutmayın, virüs elleriniz aracılığı ile burun veya gözden giriyor. Dışardan gelip eve girenlerin ayakkabılarını dışarıda çıkarmaları ve köpeğini gezdirenlerin mutlaka patilerini dezenfekte etmeden eve sokmamaları da korunma açısından önemli” dedi.