Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Son dönemde ise vakalar bir hayli arttı. Korona testi pozitif çıkanlar ise ne yapmaları gerektiğini, nelerden uzak durmaları gerektiğini araştırıyor. Korona olan sıcak banyo yapamaz mı?

Korona olan sıcak duş yapmamalı mı?

Uzm. Dr. Serpil Özsezgin, koronavirüs testi pozitif çıkanların sıcak duştan uzak durmaları gerektiğini belirtti. Özsezgin, “Hastalığınızın ilk zamanlarında ‘Bir duş alayım, ter atayım’ düşüncesiyle eğer dikkat etmeden biraz sıcak suyla duş alınması sırasında, kendi soluğunuzdan dışarı çıkan virüsler, banyodaki sıcak hava ve buharın etkisi ile tekrar akciğerinize giriyor. Böylece farkında olmadan kendi kendinizi reenfekte ediyorsunuz. Bu da viral yükünüzü artırıp hastalığı ağır geçirmenize neden oluyor" dedi.

Ateşi olanların mutlaka sıcak duş yapmamaları gerektiğini belirten Özsezgin, “Birçok insan buhar banyosu ve sıcak duşu ile rahatlama olacağını, vücudun direnç kazanacağını düşünüyor ancak Kovid-19’da bu durum büyük risk içeriyor. Buharlı bir ortamda soluk alıp verme sırasında virüs yükünü kendi kendinize artışmış olursunuz. Kovid-19 hastası bir kişi ile yaşarken ayrı yataklarda uyunması mümkünse, ayrı banyo ve tuvaletin kullanılmasını öneriyoruz. Ortak yaşam alanı yerine bir odada izole olunması gerekiyor. Hastanın ateşi 38 dereceyi geçerse veya zorlu solunum durumunda mutlaka 112’nin aranarak yardım istenmesi gerekiyor” dedi.