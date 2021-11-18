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Gündem Korona, o tarihte mevsimsel gribe dönüşebilir
Gündem

Korona, o tarihte mevsimsel gribe dönüşebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Bakan Koca, "İlacın da devreye girmesiyle önümüzdeki yıl pandeminin mevsimsel gribe dönüşebileceğini öngörüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 14:22:00 -
Korona, o tarihte mevsimsel gribe dönüşebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Mehmet Acet, Yeni Şafak'ta yayınlanan köşe yazısında, Bakan Koca ile görüşmesinden satır başlarına yer verdi. Yazının ilgili kısmı şu şekilde:

"Sağlık Bakanı’na koronanın ne zaman mevsimsel gribe dönüşebileceğini de sordum.

Beklentisi önümüzdeki sene:

'İlacın da devreye girmesiyle önümüzdeki yıl pandeminin mevsimsel gribe dönüşebileceğini öngörüyoruz'.

İlaç deyince, bilindiği üzere korona tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni ilaçların da yavaş yavaş devreye girmeye başlayacağı bir dönem bizi bekliyor malum.

Bakan Koca’ın sözlerinden Türkiye’nin aşıda olduğu gibi bu konuda da, erken dönemde ilaç kullanımına geçmek gibi bir çaba içinde olduğu anlaşılıyor:

“Vatandaşımızı ilaçlar buluşturmak için gereken çabayı gösteriyoruz.

Aşıdan sonra ilacı da en erken kullanan ülkeler arasında olmak istiyoruz.”

 

 

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