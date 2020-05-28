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Dünya

Korona nedeniyle ülkeden kaçmaya çalışanlar idam edildi

Kuzey Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:52:00 -
Korona nedeniyle ülkeden kaçmaya çalışanlar idam edildi

Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, Kuzey Kore yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini bildirdi.

Çin'e yakın Ryanggang bölgesinden olan çift, Ocak ayından bu yana kapalı olan sınırdan kadının genç yeğeniyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Çift, hiçbir duruşma yapılmadan infaz ekibi tarafından idam edilirken, kadının yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu ifade edildi.

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