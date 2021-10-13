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Yaşam Korona kısıtlamaları olacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi?
Yaşam

Korona kısıtlamaları olacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi?

Okullar kapanacak mı? Koronovirüs Bilim Kurulu 13 Ekim Çarşamba günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, kısıtlama konusuna da değindi. Peki, koronavirüs kısıtlamaları olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 22:37:00 -
Korona kısıtlamaları olacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzunca bir süre kısıtlamalar uygulandı. Vakaların 30 bini aşmasının ardından yeniden kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, korona yasakları ne zaman gelecek?

Korona kısıtlamaları olacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Toplantısı’nın ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında kısıtlamalara da değindi. Bakan Koca açıklamasında, “Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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