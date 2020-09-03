'Korona halayı'na ceza
Erzincan'da bir düğünde koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün sahibine idari para cezası uygulandı.
Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs etkisini arttırdı. Türkiye’de de önlemler kapsamında yeni tedbirler alınıyor. Düğün ve kına geceleri için yeni kararlar alındı.
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bazı düğün törenlerinde ekipler farklı illerde ceza işlemi uyguladı.
Erzincan’da da benzer durum yaşandı. Bir kına gecesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için ekipler para cezası uyguladı.
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde düğün sahibinin ceza aldığı kına gecesinde bazı davetlilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeyi korumadığı tespit edildi.
Kına gecesinde halay çeken bazı kişiler mesafeyi hiçe saydı. O anda çekilen görüntülerin basında yer alması üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.
Yapılan incelemeler sonucu, devriye ekibi düğün yerinden ayrıldıktan sonra sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek, 900 TL idari para cezası uygulandı.